Kuba Wojewódzki piecze pierniczki z Anną Markowską (?), a internauta dopytuje go o święta: "Ateiści też obchodzą?". Ostro ZAREAGOWAŁ

Lucja 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Czemu taki krzyk? Czemu ateisci krzycza glosno, bo ktos ich ateistami nazywa? Jestem katoliczka i sie nie obrazam jak ktos mnie tak nazywa,. Swietuje tez inne religijne eventy z moimi przyjaciolmi innych wyznan. To sa piekne tradycje, ale nie wieszam w domu np. gwiazdy Dawida w teczowe serducha, bo mam szacunek do symboli religijnych, mam np. budde, orodoksyjne ikony itd. Chrystus bez krzyza? Slabe to jest. Czego tu zreszta wymagac od Powiatowego, kiedys Simon Cowell trafnie go okreslil "morron"