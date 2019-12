Kuba Wojewódzki straszy przy kieliszku NOWĄ KSIĄŻKĄ: "Będzie to "Top Gear" o kobietach"

Piotr 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Parę razy jechałem Porsche Carera oraz sportowym Maserati i wiecie co to najmniej wygodne samochody, jak nim jedziesz to czujesz wszystkie nierówności na jezdni mało komfortowe samochody a w Porsche siedzi się prawie na leźąco bo ma niski dach, samochód dla masochistów wolę limuzyny i terenówki. Jak to mówi mój kolega jazda jak w skrzynce na banany w takim aucie.