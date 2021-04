Kuba z "Kanapowców" przyznał, że jest gejem. Zaatakował go kolega z programu: "Powinienem mu ZA*EBAĆ"

TTV spośród wszystkich stacji telewizyjnych ma chyba największy dryg do wynajdywania bohaterów, którzy w normalnych warunkach nie mogliby liczyć na rozgłos. Wystarczy spojrzeć tylko na obsady Królowych Życia czy Gogglebox . Do podobnego poziomu popularności dąży teraz stosunkowo nowy format na kanale - Kanapowcy , w ramach którego otyli mężczyźni z całej Polski otrzymują szansę powrotu do zdrowia pod okiem trenerów, dietetyków, no i oczywiście kamer.

Wypie*dalaj albo ja stąd wychodzę. Ku*wa, ja mu rękę podawałem. Ja mu powinienem zaje*ać, ku*wa . Na osiedlu są jakieś zasady. Ręki mi nie podadzą, jeśli to zobaczą. Są jakieś zasady. Moje zasady są na pierwszym miejscu. Będzie sobie musiał poradzić, że go będę wyzywał na każdym kroku - burzył się Sebastian.

Nie przejmuję się takimi osobami. To on pokazuje swój poziom dojrzałości, a nie ja. To jest jego problem, a nie mój. Ja problemu nie mam, to on ma problem - ocenił na chłodno dumny ze swojej tożsamości kanapowiec.