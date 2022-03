Kubańczyk wytatuował sobie na ramieniu "Nigdy więcej wojny". Fani ostro krytykują: "Co za PAJAC Z CIEBIE"

Do sieci nie przestają napływać przerażające nagrania z zaatakowanej przez rosyjskie wojska Ukrainy. Dotknięci wojną ludzie robią wszystko, by uciec z zagrożonej strefy, kierując się do sąsiednich państw, w tym Polski. Dzięki szybkiej mobilizacji i bezinteresowności Ukraińcy mogą liczyć na niezbędne artykuły oraz tymczasowe mieszkania. Do organizacji charytatywnych bezustannie napływają kolejne donacje, zarówno od "zwykłych" obywateli, jak i celebrytów.