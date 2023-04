"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler do córki właścicielki: "Twoja waga jest NIENORMALNA na twój wiek"

bab 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Poszłam kiedyś do lekarza medycyny pracy, wyniki były w porządku, ale pani doktor kazała mi schudnąć. Dosłownie z wyrzutem powiedziała coś w stylu "kochaniutka, tu trzeba się wziąć za odchudzanie". Nigdy nie byłam wiotką trzcinką, ale 58 kg, to nawet wg BMI nie była nadwaga. Bardzo mnie to uraziło, bo całe życie zmagałam się z problemami z odżywianiem.