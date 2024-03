"Kuchenne rewolucje". Właściciele restauracji z Bydgoszczy wystosowali APEL! "Niestety ludzka zawiść DZIAŁA..."

:(( 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W dzisiejszych czasach nie ma żadnego sensu prowadzić żadnej działalności i się starać. Każdy dziś z wielką radością wystawia negatywne opinie, to zajmuje tylko chwilę a czytanie tego jak wie się ze było to niezasłużone i niesprawiedliwe powoduje że można się załamać, nawet popaść w depresję. No i ma to wpływ na to czy inni skorzystają z usługi więc może to wysadzić całą wieloletnia działalność. Kiedyś nie było opinii w internecie ale ludzie zawsze wiedzieli gdzie są usługi na wysokim poziomie, działała poczta pantoflowa. A dziś kazdy moze sobie napisac opinie publiczną, nawet jak nie byl w tym miejscu a jedna negatywna opinia może wywołać wielki hejt i zaważyć na całej działalności i przekreślić lata pracy.