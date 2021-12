Kuguarzyca Anna Popek TRZĘSIE BIUSTEM, śpiewając "BO WE MNIE JEST SEKS"

Anna Popek od lat jest związana TVP i, w przeciwieństwie do wielu dziennikarzy, nie chciała zmienić stacji-matki po nadejściu "dobrej zmiany". Ania głośno krytykowała kobiety, które uczestniczyły w Strajku Kobiet. Wielokrotnie mówiła też o przywiązaniu do tradycji i wielkim znaczeniu wiary katolickiej. Ostatnio konserwatywna Popek zrobiła rzecz, która w jej środowisku może być postrzegana za niezbyt stosowną - zaśpiewała piosenkę o seksie.

Na fali popularności nowego filmu Katarzyny Klimkiewicz "Bo we mnie jest seks" dziennikarka nagrała TikToka, w którym śpiewa piosenkę Kaliny Jędrusik.

Bo we mnie jest seks gorący jak samum. Bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu? Oglądaliście ten film, bo ja jeszcze nie - mówiła do telefonu Popek, patrząc zalotnie w obiektyw i odpowiednio modulując głos.