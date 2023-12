Kulisy hucznej balangi u Julii Wieniawy: całusy, papierosy i TABUNY CELEBRYTÓW (ZDJĘCIA)

Jak na jedną z najciężej pracujących celebrytek w branży przystało, nikogo nie powinno specjalnie dziwić, że Julia Wieniawa jest zodiakalnym koziorożcem. Pech chciał, że rocznica dnia, kiedy gwiazda przyszła na świat, przypada na okolicę świąt Bożego Narodzenia. Jednak do tej pory nigdy nie było to przeszkodą, aby wspólnie z Julką jej urodziny świętowane były przez całe zastępy znanych twarzy. W sumie nie ma co się dziwić. Kto by nie chciał oderwać się choćby na chwilę od kręcenia makowca?