TYLKO NA PUDELKU: Ola Ciupa i Kubańczyk ROZSTALI SIĘ. Znamy kulisy rozpadu ich relacji: "Głównym powodem był nałóg"

Przez ostatni rok oszukiwałem sam siebie - przecież wiedziałem, że mam problemy zdrowotne , a mimo to w mojej głowie ubzdurało się, że jestem niezniszczalny. Po rozstaniu z Olą moje imprezowe alter ego wróciło z podwójna mocą - jak każdy z Was popełniałem błędy i myślałem, że zapiję smutek i złość. Zagraliśmy w tamtym roku ponad 100 koncertów, wielu nie pamiętam. Chociaż myślałem, że się uda. To nierealne było wydanie płyty w grudniu. Szczęście w nieszczęściu Bóg dał mi dar pisania nawet w stanach agonalnych – pisał.

W styczniu zacząłem prace nad sobą oraz kończeniem albumu. Efekty były różne aż do ostatnich dni kiedy moje ciśnienie pokazało wynik jak zamknięty licznik w mojej e39. Usłyszałem, że więcej szans nie dostanę i pierwsze co muszę zrobić to zerwać z nałogiem, jakim od wielu lat jest u mnie ganja. Próbowałem wiele razy, ale detoks trwał 2/3 dni. Chciałbym jak Wy potrafić zapalić przy weekendzie, zamiast jarać dwie paczki cali dziennie lecz nie potrafię. Mimo tego, że zarobiłem bardzo dużo pieniędzy i wydaliśmy jeden z największych hitów w Polsce cały czas byłem nieszczęśliwy co pogłębiało moja depresję. Nie chciałem palić, a mimo to kręciłem następne gibony – przyznał.