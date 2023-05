Kulisy rozstania Moniki Richardson i Konrada Wojterkowskiego. Nie rozmawiali już od tygodni, a urodziny spędziła sama

WWO 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szczerze żal mi kobiet, którym wydaje się, że jak nie jestes w związku to "coś z Tobą nie tak". Czas gdy między dwoma, długoletnimi związkami bylam przez 2 lata sama wspominam jako najlepszy i najbardziej rozwijający w życiu. Zrobilam wszystko na co mialam ochotę, nauczyłam się pilotować samolot, zdobyłam rzadkie kuprawnienia zawodowe, skonczylam studia podyplomowe, znalazłam co najmniej 20 nowych znajomych do wspólnych wyjść, dużo podróżowałam po świecie, zaliczylam kilkanaście fajnych koncertow... ostatnie o czym myslalam to szukanie faceta :))). I nie, nie dlatego, że ktoś mnie skrzywdził czy mialam traumy, po prostu uważałam, że kobieta wręcz MUSI pobyć czasem sama by nabrać pewnosci siebie, przekonać się, że bez faceta u boku też świetnie daje radę i wcale nie czuje się gorzej niż z partnerem. To naprawdę rzutuje na pewnosc ruchów. Takie przechodzenie ze zwiazku w związek nie pozwala na nabranie dystansu, na spokojną analizę tego co można W SOBIE poprawić by kolejna relacja byla lepsza, by nie powtarzać błędów. Najgorsze jest krytyczne ocenianie innych pań "że nie mają faceta" jakby związek z byle kim miał być lepszy niż szczęśliwy czas że sobą. Potem babeczki bojąc się tej presji, złośliwych komentarzy łapią za nogę byle przychlasta by swojemu byłemu i całemu otoczeniu udowadniac, że nie są takie źle bo "ktoś je chcial". Słabe to, na sobie się skupiajcie, na swoim rozwoju, na czasie z dzieciakami, na dbaniu o zdrowie, samopoczucie psychiczne a facet sam się znajdzie widząc ogarniętą, pozytywną babeczkę :)