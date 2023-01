Kylie Jenner i Travis Scott ZNÓW SIĘ ROZSTALI?! Amerykański tabloid podaje powody

Ada przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kardashianki można lubić lub nie, ale nikt mi nie powie, że jako Kobiety nie są atrakcyjne. Kylie dodatkowo to bardzo pracowita I twórcza osoba ( jej firma kosmetyczna to super prosperujaca firma a jej kosmetyki - np. błyszczyki do ust, to kultowe produkty). I taka Kobieta, piękna, bogata, niezależna wybiera sobie na partnera takiego wymoczka jak ten tu. I tak wszystkie one robią, Kanye, Tristan, ten były Kourtney, co ja zdradzał z Sophie... co jest z tymi Kobietami nie tak?? Nie ma już w tej Ameryce porządnych facetów?? Już pal licho kolor skóry, akurat je kręci taka karnacja, ale oni są wszyscy daremni Ci ich "panowie". Raper jeden z drugim, popatrzeć tylko i widać co to za typ... Ja 40 letnia średnio urodziwa, średnio bogata bym na takiego nawet nie zwróciła uwagi a taka Kylie za nim szaleje, wybacza zdrady, pijaństwo, niepojęte.