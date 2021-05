Kylie Jenner NIE MIEŚCI SIĘ w bikini. Zdjęcia w za małym kostiumie polubiło 11 milionów fanów...

apollo 21 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Kiedys w internecie byl artykul o tym, ze pewien milioner poslubil piekna azjatke ale urodzilo im sie szpetne dziecko. Facet zrobil badania genetyczne ktore wykazaly, ze to jednak jego dziecko. Kiedy zaczal drazyc glebiej sprawe, okazalo sie, ze zona przeszla szereg operacji plastycznych zanim go poznala. Niestety doszlo do rozwodu.