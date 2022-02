Kylie Jenner URODZIŁA! Celebrytka i Travis Scott doczekali się drugiej pociechy

Plotki na temat domniemanej drugiej ciąży Kylie Jenner krążyły po sieci od początku sierpnia. Po serii "dowodów", które znaleźli fani, dziennikarskie śledztwo przeprowadził serwis Page Six, któremu udało się potwierdzić, że celebrytka i Travis Scott faktycznie zdecydowali się na kolejne dziecko.

Na początku stycznia pojawiły się doniesienia, jakoby drugie dziecko Kylie Jenner już zawitało na świat. Sama zainteresowana nie komentowała domysłów fanów, a oni szybko znajdowali dowody na to, że gwiazdka ponownie została mamą . W połowie stycznia celebrytka pochwaliła się wystawnym baby shower .

Jak donosi PageSix, Kylie Jenner i Travis Scott doczekali się syna, co może sugerować również dołączone przez celebrytkę do instagramowego wpisu niebieskie serce. Póki co para nie zdradziła jednak imienia pociechy.