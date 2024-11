Lady Gaga i inne gwiazdy wsparły Kamalę Harris na ostatnim wiecu przed wyborami. Oprah Winfrey OSTRZEGA Amerykanów przed Trumpem

Już dziś, 5 listopada, w USA odbywają się wybory prezydenckie. Donald Trump i Kamala Harris do ostatniej chwili zabiegali o głosy Amerykanów. Harris, podobnie jak i poprzedni kandydaci Partii Demokratycznej, może liczyć na wsparcie znanych i lubianych gwiazd. Celebrytów nie zabrakło również podczas jej ostatniego wiecu wyborczego w Filadelfii.

Gwiazdy wspierają Kamalę Harris na ostatniej prostej

Na wiecu wśród zgromadzonych pojawili się m.in. Lady Gaga , Ricky Martin , will.i.am, Fat Joe, The Roots, a także Oprah Winfrey . Każdy z nich przemawiał, a wielu dało popis swoich muzycznych talentów. Nie obyło się bez wzruszeń. Gaga zaśpiewała emocjonalną wersję utworu "God Bless America". Siedząc za pianinem, zwróciła się do zgromadzonych.

Na zakończenie wieczoru wróciła na scenę, by wykonać swój przebój "Edge of Glory."

Oprah Winfrey uderza w Trumpa

Głos zabrała też Oprah Winfrey. Ikona telewizji ostrzegła, że " ​​jeśli Trump wygra, będą to ostatnie wybory" .

Głosujemy za obroną i ochroną konstytucji Stanów Zjednoczonych. Głosujemy za wartościami i uczciwością. Głosujemy za prawem do decydowania o tym, co stanie się z naszymi ciałami. Głosujemy, by utrzymać bezpieczeństwo i spokój - mówiła.