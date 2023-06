Lady Gaga reklamuje lek na migrenę, który kosztuje ponad 4 TYSIĄCE ZŁOTYCH. Zniesmaczeni fani: "Co to ma być?"

Lady Gaga została ambasadorką nowego leku na migrenę

Od dzieciństwa mam do czynienia z bólem migrenowym. Nigdy nie zapomnę uczucia, kiedy po raz pierwszy spróbowałam [nazwa reklamowanego leku] i żałowałam, że nie znalazłam go wcześniej - zachwycała się Lady Gaga, twierdząc, że jest dumna z nawiązanej współpracy.

Fani Lady Gagi są zniesmaczeni jej współpracy z Pfizerem i tęsknią za interakcjami z idolką

Gdzie, do cholery, jest piosenkarka, twórczyni, wykonawczyni, aktorka, ikona mody - artystka?; Od kiedy robisz posty sponsorowane? To jest szalone; Przez chwilę myślałem, że konto zostało zhakowane; Czy ona jest biedna? Dlaczego publikuje reklamy tabletek?; Co jest nie tak z tym kontem? Gdzie jest Gaga? Kto to robi? Jak to się stało, że nasza idolka reklamuje tabletki? To jest niewiarygodne - pisali fani Gagi.