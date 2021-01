Lady Gaga w kolorach amerykańskiej flagi śpiewa hymn na zaprzysiężeniu Joe Bidena (ZDJĘCIA)

Monik 56 min. temu zgłoś do moderacji 201 30 Odpowiedz

Naprawdę nikomu nie przeszkadza to że Biden ma skłonności do dzieci. Nawet przed kamerami nie potrafi się upilnować. Można zobaczyć filmy z różnych oficjalnych spotkań jak je obmacuje.wyjatkowo obrzydliwy człowiek. Media oczywiście milczą feministki również dlaczego mnie to nie dziwi.