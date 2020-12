Laluna Unique dziękuje Bogu za nowy nos i grozi: "Czas wziąć się za SPORT"

Laluna Unique jest obok Dagmary Kaźmierskiej jedną z bardziej rozpoznawalnych "królowych życia". Katarzyna , bo tak ma na imię gwiazda kontrowersyjnego programu TTV, "zasłynęła" za sprawą nieprzeciętnego zamiłowania do medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Właściwie teraz sami nie wiemy, czy słowo "rozpoznawalna" jest adekwatne...

Kasia szczególnie upodobała sobie dokonywanie zmian w wyglądzie za pomocą rąk tureckich specjalistów. Nie dziwi zatem fakt, że decydując się na kolejne poprawki, znów postanowiła udać się do Turcji.

Od kilku dni sfokusowana na osiągnięcie "perfekcyjnego" wyglądu celebrytka chwali się relacją z pobytu w jednej z tamtejszych klinik. W środę nie czekając na to, aż pooperacyjne rany się zagoją, pokazała, jak prezentuje się po kolejnym "tuningu".

Miałam robiony zabieg odsysania bardziej nóg, z tyłu ręce i plecy górne. Kocie oczy, lifting ust, lifting brwi, lifting policzków, czyli podciąganie. Nos, ale tylko czubek nosa mniejszy leciutko, zadarty do góry. Liposukcja mocna podbródka - wymienia pod nagraniem, na którym widzimy jej opuchniętą i posiniaczoną twarz.

Chciałam Wam bardzo podziękować za wsparcie. Spojrzałam na wiadomości na insta, jesteście kochani. Tyle Was stoi za mną! Jednak są wyrozumiali ludzie na tym świecie i za to Was cenię - zaczyna wdzięczna Laluna, następnie informując, że nie chce już więcej iść pod nóż, zaznaczając, że zamierza skupić się na... robieniu formy.