Laluna Unique niedawno przeszła operację ZMNIEJSZENIA żołądka. Teraz pokazała, ile jest w stanie zjeść (WIDEO)

Laluna Unique należy do grona celebrytek, które nie ukrywają, że poprawiają sobie urodę. Od czasu do czasu chwali się kolejnymi wycieczkami do tureckich klinik. Można wręcz stwierdzić, że wdała się w romans z medycyną estetyczną. Ostatnio poddała się zabiegowi zmniejszenia żołądka.