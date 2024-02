Laluna Unique poleciała do Turcji, by ZNÓW zrobić sobie NOWE ZĘBY. "Górne są za duże". Zdradziła cenę zabiegu

Laluna Unique zdobyła rozpoznawalność jako jedna z bohaterek "Królowych życia". Choć show TTV obecnie nie jest już emitowane, celebrytka wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Dziś Laluna prężnie działa jako influencerka, okazjonalnie występując także w oktagonie. W ostatnim czasie o celebrytce głośno było głównie w kontekście konfliktu z Marianną Schreiber. Jak na razie nic nie wskazuje na to, by któraś z pań w najbliższym czasie pomachała białą flagą - podczas niedawnej konferencji Clout MMA Laluna uderzyła bowiem żonę polityka.

Laluna Unique znów odwiedziła turecką klinikę. Sprawi sobie nowe zęby

Laluna od lat niezmiennie wzbudza także zainteresowanie za sprawą swojego zamiłowania do medycyny estetycznej. Celebrytka nie ukrywa, że już niejednokrotnie poprawiała urodę z pomocą chirurgów. W ubiegłym roku "królowa życia" poddała się też zmniejszeniu żołądka i w efekcie straciła już ponad 10 kilogramów. Nie jest tajemnicą, że Laluna należy do grona zapalonych miłośniczek tureckich specjalistów i to właśnie im najchętniej powierza kolejne urodowe poprawki. Okazuje się, że celebrytka ostatnio po raz kolejny zawitała do ulubionej klinikę w Turcji. Tym razem postanowiła sprawić sobie nowy uśmiech.