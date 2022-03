Lara Gessler jest W DRUGIEJ CIĄŻY! (FOTO)

Aga 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 20 Odpowiedz

Czy jeśli mój instruktor jazdy często mówi mi podteksty seksualne w różnych sytuacjach typu "wolisz takie duże?", "Byśmy go puknęli", "jak się ssie to pomaga", " lubię wkładać więc włożę" , "niestety nie mam gumki żeby ci dać" , "wyjmę pasa i strzelę cię po tyłku" (to powiedział już kilka razy jak coś nie tak zrobiłam), to znaczy, że mnie podrywa, czy chce mnie zaciągnąć do łóżka????? Zauważyłam też że jak coś mówię to patrzy mi na usta. Przy tych wszystkich tekstach uśmiecha sie tak jakby uwodzicielsko i patrzy w taki sposób, że aż jestem skrępowana i czuje jakby pożerał mnie wzrokiem, najgorzej było przy obsłudze auta, nie mogłam sie skupić przez to w jaki sposób sie gapil. Co sądzicie?