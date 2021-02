Lara Gessler odebrała telefon od oszusta: "Podawał się za POLICJANTA"

O tym, że telefoniczni i internatowi oszuści podejmują coraz to bardziej desperackie próby wyłudzenia pieniędzy, słyszy się na porządku dziennym. Mimo to nikczemnym naciągaczom od czasu do czasu udaje się zmanipulować swoje ofiary, niejednokrotnie ogołacając je z dorobku życia.

Telefon od oszustów odebrała Lara Gessler. W relacji na InstaStories celebrytka wyjawiła przed obserwatorami, że chwilę wcześniej mężczyzna podający się za policjanta próbował uzyskać od niej prywatne dane i ukraść jej pieniądze z konta bankowego.

Kochani, chciałam się z wami podzielić tym, że właśnie próbowano mnie oszukać/okraść przez telefon - zaczęła. Pan podawał się za policjanta, wylegitymował się teoretycznie, powiedział, że jeżeli mu nie wierzę, mogę połączyć się z *112 i wtedy się niby połączę z policją, podam jego dane i zostanę z nim połączona, oczywiście to był ten sam numer telefonu.

Na szczęście córka Magdy Gessler wyczuła, że sprawa jest podejrzana i nie dała się oszukać.

Powiedział, że jest z komendy z Wilczej, ja mu powiedziałam, że akurat jestem obok, więc mogę wpaść. Pan powiedział: "Nie, nie, nie, bo to w tej chwili, mam telefon na podsłuchu, ludzie mnie podsłuchują i próbują włamać na konto". Ja się nie dałam nabrać, tylko wam mówię, że takie rzeczy się dzieją.

Przed najprawdopodobniej tą samą grupą przestępczą przestrzegła na swoim profilu instagramowym również Anna Lewandowska.

Ku przestrodze. Pewna grupa zorganizowana próbuje wyłudzić pieniądze, grożąc innym. Uważajcie, ta osoba podaje się za prokuratora bądź komisariat policji. Także lepiej nie odbierać telefonów od nieznajomych.

Niedoszłą ofiarą wyłudzaczy jest również Dominika Gwit. W środę aktorka ze szczegółami opisała mrożącą krew w żyłach sytuację, bliźniaczo podobną do tej, która przytrafiła się Larze Gessler.

Podają się za policjantów CBŚP [Centralne Biuro Śledcze Policji - red.]. Mówi facet, że dzwoni z komendy głównej i że ma dla mnie przykrą informację, że właśnie w tej chwili ktoś chce się włamać na moje konto, że oni to wykryli. Czyli informuje mnie, że jest zagrożenie, podaje się za człowieka, który jest w stanie mnie z tego wybawić.

Każe mi zadzwonić w czasie rozmowy na *112, bo to numer policji i ja mam teraz potwierdzić jego tożsamość. On mnie informuje, że nazywa się Arkadiusz Nowicki i numer jego odznaki to KP74139. Oczywiście każdemu podaje inne dane, podejrzewam. (...) Nie daje mi sekundy na zastanowienie, manipuluje emocjami całkowicie. Ja w nerwach, w panice, nie wiem, co się dzieje, dzwonię na to *112.

Gwit wyjawiła, że po dodzwonieniu się na podany numer faktycznie odebrała druga osoba, a w tle słychać było niby odgłosy komendy policji. Gdy podała personalia fałszywego policjanta, celebrytkę połączono z oszustem, który usiłował wyłudzić od niej prywatne dane.

Zaczyna mi opowiadać jakie dziwne rzeczy, pyta, czy mam lokatę w takim i takim banku, a ile mam tam pieniędzy. Nie wolno podawać żadnych informacji! Ja się w tej chwili zorientowałam, że coś jest nie tak. Mój mąż na szczęście wszystko słyszał, (...) znalazł w Internecie od razu, że coś takiego się dzieje, policja o tym informuje, ale uważam, że jest stanowczo za mało informacji. (...) Bardzo, bardzo was proszę: informujcie wszystkich swoich bliskich, wszystkich przyjaciół.

Jak zadzwoniłam do banku, to powiedzieli, że nie znają takiej metody i to zgłosili. (...) A jak zadzwoniłam na 112, a nie na żadne *112, to facet powiedział, że od rana mają bardzo, bardzo dużo zgłoszeń. Uważajcie na oszustów, ostrzegajcie osoby starsze.

Wam też przytrafiła się taka sytuacja?