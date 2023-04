Lara Gessler radzi na komunię: "Najlepsze jest białe ptactwo". Wiecie, ile z Magdą liczą sobie za tort? Ponad PÓŁ TYSIĄCA...

ABC 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Lara wypowiada się na temat tego co jest stosowne na komunię?! 😳😳😳😳 A to dobre! Promuje się na tym, że z kościołem jej nie po drodze i nie wyobraża sobie ochrzcić dzieci, ale jak zorganizować komunię to jednak się wypowie! Nie pogardzi również zarobkiem wynikającym z tego śmiesznego katolickiego obrządku. Tort ma prawo kosztować nawet 5 tysięcy, ale lansowanie się na tematyce komunijnej pani Lary jest dalece niestosowne i tak celebrycko dwulicowe. Czekam aż Zofia Zborowska zacznie przez insta sprzedawać świece do chrztu, bo Zofia Ślotała - Haidar już to robi.