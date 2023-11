Lara Gessler TŁUMACZY zachowanie męża, który przeniósł się do hotelu po narodzinach ich dziecka: "Miał załamanie nerwowe"

Lara Gessler komentuje "wyprowadzkę" męża po narodzinach syna

To nie była wyprowadzka (...) Miał załamanie nerwowe, to się może zdarzyć każdemu, częściej mówimy o baby bluesie w przypadku porodu kobiet, ale słuchajcie, facetom też się to zdarza – zaznaczyła.

Mąż Lary Gessler zmagał się z problemami psychicznymi po narodzinach syna

To też jest tak, że jest to jakaś rola nowa do spełnienia, w tym wypadku fakt bycia ojcem dla syna i każdego to czasami dopada. (...) Po Covidzie zdrowie psychiczne siadło bardzo. Mimo tego, że były różne komentarze na ten temat, to my jesteśmy rodziną na dobre i na złe, jesteśmy po to, aby się wspierać. Ja też mam gorsze momenty i wtedy Piotr mnie wspiera, tylko nie wszystko jest zawsze tak chwytliwe i tak spektakularne, żeby to tak rozdmuchać - stwierdziła Lara Gessler.