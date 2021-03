Lara Gessler wcale nie ma na imię Lara!

Gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

To jest o wiele częstsze niż się wydaje. Po prostu pierwsze imię się nie przyjęło, nie pasowało i rodzice nigdy nie używali. Mam tak samo. I szczerze to moje pierwsze imię jest lepsze, ale nawet jakbym chciała to rodzina i znajomi nie zaczną się do mnie nim zwracać. Byłoby to tak samo dziwne jakbym sobie wymyśliła jakieś przypadkowe. Przynajmniej Lara ma to imię jaki drugie, bo znam i takich ludzi, którzy muszą używać imienia, które w ogóle nie figuruje w dokumentach