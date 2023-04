Lara Gessler woli wynajmować mieszkanie z mężem niż kupić własne. Zdradziła powody

Sinjor 18 min. temu zgłoś do moderacji 35 4 Odpowiedz

Pewnie przeprowadza się kilka razy do roku,a dom uwiązał by ją w jednym miejscu na lata🤷 Niektórzy lubią migrować,widocznie nie ma przywiązania do miejsca,zresztą wczoraj jej mąż w kulisach sławy powiedział,że jest takim człowiekiem,że tworzy dom gdziekolwiek by nie była. Poza tym dodam,nie przepadam za nią,wydaje się snobka i zaczyna wyskakiwać mi z lodówki powoli