Laura Łącz po 40 latach pracy dostaje GŁODOWĄ EMERYTURĘ: "Nie żalę się i nie narzekam"

Pindellina 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Rolnicy harowali całe życie od 15 roku życia i mają 1500 na rękę,.pkniewaz składki do KRUS tak samo nie były wysokie. Oni mają zniszczone od pracy stawy i kręgoslupy..A jak zachorują dodatkowo na raka to nawet skierowania do Sanatorium nie dostaną, ponieważ jest mądre rozporządzenie ministra zdrowia 😡😡😡. W niektórych przypadkach mają po 70 lat, a rozporządzenie mówi o blokadzie na Sanatorium prze 5 lat 😡😡😡 od wyleczenia i nie protestujemy tylko siedzimy cicho. Za to nagłaśniamy samoaborcje i robimy z tego serial wyborczy 🤮🤮🤮. Jak chce niech usuwa jej sprawa. Ludzie tutaj potrzebują Sanatorium wzmocnienia organizmu, a to niby zabiegi ruchowe czy kąpiele perełkowe mogą zaszkodzić - najlepiej niech umierają.