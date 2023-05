Laura z "Love Island" karmi roczne dziecko PARÓWKAMI! Internauci z przerażeniem: "Przecież to syf" (FOTO)

Agus 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Urodzeni w latach 80tych wszystko jedliśmy co było akurat w sklepie i wszyscy żyjemy,teraz matki myślą że wszystkie rozumy pozjadały,wszystko teraz be i nie zdrowe.A najśmieszniejsze jest to że jak dzieciak pójdzie do szkoły i wyrwie się od matek Eco,wegan i inne takie to i tak będzie w końcu jadło co chce i kiedy chce bez kontroli matek