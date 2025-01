Lauren Sanchez tym razem bardziej ZAKRYTA. Na inauguracyjnym balu Trumpa brylowała w złotej sukni. Elegancka?

Donald Trump pojawił się z żoną na trzech balach inauguracyjnych

Tak Lauren Sanchez wystroiła się na bal inauguracyjny. Tym razem uniknie kontrowersji?

Jedną z atrakcji trzeciej odsłony Starlight Ball był występ piosenkarza country, Gavina DeGraw. Podczas balu na Union Station Trumpowie zatańczyli do "Glory, Glory Hallelujah". Wydarzenie miało zakończyć się grubo po północy, a jego zwieńczeniem był wspólny taniec Donalda Trumpa i członków jego rodziny do utworu "I Did It My Way" Franka Sinatry. Wśród gości Starlight Ball znaleźli się Jeff Bezos i Lauren Sanchez. Tym razem ukochana miliardera postawiła na mniej ryzykowną stylizację. Dziennikarka brylowała na parkiecie w złotej, tiulowej sukni od Dolce & Gabbana. W balu uczestniczyło wąskie grono przedstawicieli amerykańskich elit, a dziennikarze i fotoreporterzy nie zostali zaproszeni. Lauren Sanchez pochwaliła się jednak swoją kreacją za pośrednictwem Instagrama.