Lech Wałęsa narzekał na wysokość swojej emerytury. Ile miesięcznie dostaje?

Dwa lata temu, w jednym z wywiadów, Lech Wałęsa opowiedział o swojej trudnej sytuacji finansowej. Były prezydent Polski przyznał wówczas, że otrzymuje 6 tysięcy złotych emerytury, co jest kwotą zbyt małą, by wystarczała mu na utrzymanie. W rozmowie z "Super Expressem" zasugerował, że jednym z powodów takiej sytuacji jest rozrzutność jego żony, Danuty, która "wydaje więcej, niż mają".

Emerytura Lecha Wałęsy - ile dostaje?

Portal o2 postanowił zapytać Wałęsę o to, ile teraz wynosi jego świadczenie. Teraz były prezydent co miesiąc otrzymuje między 11 a 13 tysięcy złotych netto, co jest znaczącą różnicą w porównaniu do kwoty 6 tysięcy, o której wspominał dwa lata temu. Jednak, jak sam przyznaje, nawet ta kwota jest dla niego zbyt skromna.