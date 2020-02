Lech Wałęsa spaceruje z kijkami ulicami Miami i fotografuje się z rodakami (FOTO)

Od tamtej pory próbował jeszcze powrócić do polityki, ale bezskutecznie. Odnalazł się za to na innych polach. Jako "legenda Solidarności" daje wykłady na całym świecie, za co inkasuje sporo pieniędzy. Choć Wałęsa opływa w dostatek, wydaje się, że nie jest szczęśliwy. W niemal każdym wywiadzie podkreśla, jak bardzo jest rozczarowany tym, co politycy, którzy przejęli władzę po nim, zrobili z naszym krajem. Jest szczególnie zdegustowany działaniami Prawa i Sprawiedliwości.