Lech Wałęsa z żoną doczekali się ośmiorga dzieci. Jako ojciec miał sobie wiele do zarzucenia: "Tu mam NAJWIĘKSZĄ PORAŻKĘ"

Najpierw Wałęsa działał w związku zawodowym, potem stanął na czele strajku w Stoczni Gdańskiej, a potem na czele Ogólnopolskiego. Niepotrzebnie został prezydentem, ale to wtedy najwiecej zarobił i pomógł dzieciom się urzadzić. Tak więc nie było tak - że nagle przyjechał, a dzieci same się urzadziły. W wielodzietnych rodzinach na dorobku najczęściej dzieci są całe życie. Przemysław - ten od "pomroczności jasnej" już nie żyje, był alkoholikiem, powinien zostać ubezwłasnowolniony i leczony w szpitalu psychiatrycznym, ale Wałęsowie są starej daty i "co by ludzie powiedzieli". Gdy Danuta Wałęsa napisała książkę o swoim życiu z Lechem - i zaczęła odwiedzać media, nawet była w "kropce nad i" - co wg. mnie jest kompromitacją dla byłej pierwszej damy - podobnie, jak kompromitacją były odwiedziny Jakuba Wojewódzkiego przez Lecha Wałęsę, a nawet przez Trzaskowskiego - to Lech Wałęsa skomentował zachowanie żony "nie mów nikomu, co sie dzieje w domu". Takie zaścianklowe podejście w domu przyczyniło się do powstania wielu zadrażnień między rodzeństwem. Ojciec wywierał wpływ, a matka łagodziła i za plecami ojca głaskała niektóre dziecdi po głowach.