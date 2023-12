Lee Sun-kyun z "Parasite" NIE ŻYJE. Ciało 48-letniego aktora zostało znalezione w aucie

Lee Sun-kyun nie żyje. Aktor znalazł się niedawno w centrum skandalu

48-latek twierdził, że jest niewinny, a nielegalne substancje miał przy sobie przez pomyłkę, bo był przekonany, że to środki nasenne. Miał je rzekomo otrzymać od hostessy ekskluzywnego baru w Seulu, która dodatkowo go szantażowała. Po wybuchu skandalu Lee Sun-kyun dobrowolnie zrezygnował z występu w thrillerze "No Way Out", otrzymał też zakaz podróżowania na czas trwania śledztwa. Przypomnijmy, że w Korei Południowej obowiązują restrykcyjne przepisy antynarkotykowe. Za posiadanie nielegalnych substancji można trafić na sześć miesięcy do więzienia. Recydywiści i dilerzy karani są nawet 14 latami pozbawienia wolności.