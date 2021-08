Lekarka chce KARY dla Edyty Górniak za zerwanie nakazu noszenia maseczek! "To powinno być ścigane z urzędu"

Ashe 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Cóż, prawdą jest, że Pani Edyta nie miała prawa tej wywieszki zrywać - nie ona zawiesiła nie ona będzie zrywać. Co do maseczek to od początku było wyjaśniane, które maseczki mają filtr, i co zatrzymują, natomiast te szmatki, które zostały poszyte i te jednorazowki to o kant D rozbić bo jedynie hamują wydzieliny przy kaszlnieciu czy psikaniu. Jednorazowki ubierają lekarze przy operacjach tak samo jak czepki, żeby żaden włos z brwi, nosa, głowy nie dostał się do otwartej rany, lub żeby pot nie kapał na operowane miejsce. Co jeszcze się tyczy maseczek to wstyd i buractwo ile ich się walało po ulicach! Znoszonych, zaplutych i przepoconych - ale to nikogo w oczy nie raziło, a ludzie rzucali je gdzie popadnie lub wypadły im zmięte z kieszeni. Aha, a co z grubą kasą za maseczki bez atestow, które zakupił Łukasz Sz. ? Cisza sza - przekręt aż "miło". Ktoś niżej w komentarzach napisał o braku maseczek wśród personelu szpitali - i tak, to prawda. Miałam incydent, że z pracy zabrali mnie karetką do szpitala, myślę sobie " O kurcze, aż się boję czy tam wgl miejsce będzie bo ludzie przecież podobno leżą w szpitalu gdzie się da " yhymmm... Krótki wywiad o zdrowiu ogólnym, mierzenie temperatury i tyle. Ani lekarze, pielęgniarki czy salowe - nikt nie nosił maseczki. W gabinecie również, a byli jeszcze praktykanci. A dostać się do lekarza rodzinnego? Nie do przeskoczenia - przez telefon dostawało się receptę na naprawdę mocne leki, które bez konsultacji "na żywo " nie powinny być nawet brane pod uwagę. Paranoja. Ile osób umarło bo nie otrzymało odpowiedniej diagnozy! Ale o tym nikt nie mówi. I nie jestem żadnym anty, mam wszystkie wymagane szczepienia, ale nie mam zamiaru brać czegoś co jest jeszcze w fazie testu, tamte szczepionki miały za sobą lata badań, obserwacji i wiedzy na temat skutków ubocznych. Naturalne, że jeżeli się już coś przeszło to organizm wyprodukował na to przeciwciała. Szczepionki to właśnie robią, zastrzyk, przeciwciała dziękuję. A tu? Co tydzień nowa dawka bo tamta już nie działa, to co w nich jest? Kranówka? I uwaga, jak co roku będzie okres jesienno-zimowy, co za tym idzie przeziębienia i grypy jak zawsze, zakład, że będzie "kolejna fala kowidu ". No, kto by się spodziewał osłabienia odporności w tymże okresie... Ludzie tak się kowidem zasłaniają, o zdrowie się martwią, okey - ale hipokryzją jest mówienie o zdrowiu, gdy ludzie żywią się śmieciowym jedzeniem, tankując alkohol na potęgę, i paląc ćmika za ćmikiem, w tym już zagrożenia nie widzą i konsekwencji.