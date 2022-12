Leo Messi poznał żonę, gdy miał... 5 lat. Dziś piłkarz i Antonella Roccuzzo wychowują razem troje dzieci (ZDJĘCIA)

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej już za nami, a na podium stanęła reprezentacja Argentyny z Leo Messim na czele. Emocji w finałowym meczu oczywiście nie brakowało, a wyczyny zawodników obu drużyn oklaskiwali z trybun ich bliscy. Na Messiego z utęsknieniem wyczekiwała ukochana żona i gromadka pociech, co uwieczniono w licznych relacjach.

Leo Messi i Antonella Roccuzzo są szczęśliwym małżeństwem. Poznali się, gdy byli dziećmi

W pewnym momencie Messi przestał ukrywać, że połączyło ich głębsze uczucie, która trwa zresztą do dziś. Prywatnie Antonella jest córką biznesmena Jose Roccuzzo i gospodyni domowej Patricii Blanko , a rodzice dzielili czas między nią i pozostałe dwie córki, Paulę i Carlę . Przyszła ukochana Messiego studiowała dietetykę i pracowała jako modelka, jednak to dopiero związek ze światowej sławy piłkarzem dał jej rozgłos.

Antonella Roccuzzo skradła serce Messiego. Dziś wychowują razem gromadkę dzieci

Lionel Messi i Antonella Roccuzzo zaręczyli się w 2010 roku, jednak nie robili z tego faktu medialnego wydarzenia. Z racji niechęci do dzielenia się prywatnością wielokrotnie pojawiały się pogłoski o ich rozstaniu, jednak nie mogły być one dalsze od prawdy. W 2012 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, Thiago, a 3 lata później przywitali w rodzinie małego Mateo. W 2018 roku zostali rodzicami po raz trzeci, a do starszych braci dołączył Ciro.