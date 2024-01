Leon Myszkowski nie został przyjęty na SOR! Czekał ponad 6 godzin na swoją kolej. Groziło mu ogólnoustrojowe zapalenie organizmu!

gosc88 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ale tak to u nas dziala! ja jezdzilem noca od szpitala do pomocy nocnej, w jednym miejscu nikt nie chcial do mnie wyjsc, na SORze lekarka mnie doslownie opie****a ze glowe im zawracam,plakalem z bolu, nie moglem chodzic Wszyscy mieli mnie w 4lietrach Dopiero w 4 miejscu wymusilem podanie sterdydow Napisalem skargi do rzecznika i przyjeli moja racje, ze to bylo niedopuszczalne ze strony "pracownikow" tych miejsc TRAGEDIA