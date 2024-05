Leon Myszkowski o muzyce i planach na przyszłość. Wystartuje w preselekcjach do Eurowizji? Jasna deklaracja (WIDEO)

Leon Myszkowski o muzyce, starcie w Eurowizji i planach na życie

Nie, chyba nie. Na ten moment nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł - stwierdził w rozmowie z nami. Oglądam Eurowizję co roku i wydaje mi się, że to jednak jest więcej zachodu niż realnej korzyści. Jeżeli ktoś by do mnie zadzwonił i zapytał, czy zrobię mu coś takiego, to bym zrobił, oczywiście. Mógłbym to potraktować jako zwykłe zamówienie, ale żebym sam się wybierał z wielkim przeświadczeniem, to chyba nie. Wydaje mi się, że szkoda nafty, po prostu.