Leon Myszkowski WYMOWNIE skomentował porażkę Luny na Eurowizji

Ewa 4 min. temu

Luna to zmanierowane dziecko które myśli że jak ma kasę to może wszystko. Zapłacili za jej Eurowizję, zapłacili za to że została wyświetlona na Spotify w Nowym Yorku. Jej tata już niestety nie mógł zapłacić 36 krajom aby na nią głosowali. Talentu nie kupisz. A wielkie show i koń 🐎 to tylko dodatek. Niestety show było większe niż jej głos.