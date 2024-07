Leonardo DiCaprio wygrzewa się na jachcie z młodszą o 24 lata dziewczyną (ZDJĘCIA)

Leonardo DiCaprio i Vittoria Ceretti spotykają się już prawie rok, co jak na ostatnie standardy w Hollywood jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Wygląda na to, że uczucie aktora i modelki kwitnie. Ponoć dziewczyna poznała go już ze swoimi bliskimi. DiCaprio nie pozostał dłuży i przedstawił ukochaną sławnym znajomym.