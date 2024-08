Leonardo DiCaprio wypoczywa we Włoszech z 26-LETNIĄ ukochaną. Aktor został poparzony przez meduzę

Yutuy 20 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Podobno w Hollywood już od dawna wiadomo, że Leo to krypto gej i te wszystkie związki z modelkami to zwykłe umowy z agencjami, żeby je wypromować. Kate Winslet sama przyznała; że ma przyjaciela (aktora) który jest homo, ale nie chcę się ujawnić, żeby nie stracić kontraktów filmowych. Wtedy za takie coming-outy traciło się role. Nie wiem, czy to prawda ale zauważcie, że 99% jego kobiet jest z jednego środowiska, a mógłby uwieść np młodą aktoreczkę równie atrakcyjną.