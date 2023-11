Leonardo DiCaprio ZAMIERZA ustatkować się u boku 25-letniej modelki?! "Ma wszystkie cechy, których szuka u partnerki"

Ktoś 51 min. temu zgłoś do moderacji 3 10 Odpowiedz

A mnie ciekawi opinia pudelkowiczow o "związkach otwartych". Poznałam gościa który okazał się zaręczony, ślub już za kilka miesięcy. Umówili się na związek otwarty po około 5 latach związku w czasie dość podobnym co "zaręczyny", ale nie wiem co było pierwsze na osi czasu. Zasada to "don't ask don't tell", chyba że któreś wprost zapyta. Niby wspólnie to uzgodnili ale on przyznał że to on raczej to "przepchnął ", tzn że to on był motorem napędowym tego układu. Pytam bo między nami iskrzy jak na wysokim napięciu i wprost mówimy sobie że BARDZO się sobie podobamy, on mówi że w ogóle do bani że żyjemy w społeczeństwie gdzie poligamia nie jest czymś normalnym, ale on twierdzi że jej nie zostawi (tzn dla mnie). On twierdzi że ją kocha i w ogóle. Myślicie że on serio ją kocha???? Ciekawa jestem??? On się z nią żeni z miłości???