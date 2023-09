Leszek Lichota i Ilona Wrońska od niemal 20 LAT tworzą zgrany duet. Nie chcą jednak wziąć ślubu: "Małżeństwo jest instytucją ZBĘDNĄ"

Kamila 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak się nie badałam to była pretensja że się nie badam a teraz niby wszyscy przeze mnie tyle roboty mają? Od takiego pierdol.nia to na pewno zdrowsza nie bede. Najpierw mi drzwi przed nosem zamykali a teraz mnie uśmiercą bo co mnie leczyć jak ja już taka stara? I kto tu jest jeb.nym manipulantem? Oni przysięgali że będą leczyć i mają leczyć a nie teraz będą ręką machać bo już za późno? Gno mnie teraz obchodzi że im się nie chce mnie na oczy oglądać. Mogłabym jeszcze bardziej wszystkim głowę zawracać a i tak więcej rzeczy robię sama niż ktokolwiek inny. Wy sami się zbadajcie czy wy jeszcze zdrowi na umyśle jesteście bo taka bezczelność i bezwzględność to normalna nie jest na pewno. Najpierw były hocki klocki, wygibasy i przedstawienia a teraz wszyscy byście się mnie najlepiej pozbyli bo ja "oczerniam" i leczenie "nie wychodzi". Zajmijcie się leczeniem zamiast plotami i "nauczaniem" to od razu wam zacznie wychodzić.