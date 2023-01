Liam Hemsworth "przyłapany" z partnerką pierwszy raz po ukazaniu się piosenki Miley Cyrus o ich związku i zdradach (ZDJĘCIA)

Eyey 22 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Też byłam kiedyś okłamana. Zerwałam z facetem i byliśmy osobno. On chyba nie chiał definitywnie kończyć relacji bo poinformował mnie, że miał wypadek i potrącił kogoś na ulicy i chce się zabić. Ja byłam zdruzgotana tym co usłyszałam. Zaczęłam do niego dzwonić, wyrzucać sobie, że to moja wina, jego rodziną patrzyła na mnie jak na idiotkę. Potem dowiedziałam się dlaczego. Bo on nikogo nie potrącił tylko zaczął się z kimś nowym spotykać, a do mnie przychodził bo widocznie nie mógł zapomnieć i nie chciał. Dowiedziałam się od koleżanki o tym i się popłakałam. Byliśmy po oficjalnym rozstaniu i to ja zerwałam, więc nie mogłam mieć pretensji. Ale to, że ktoś ciebie tak oszukał straszliwie było krzywdzące. Ja sobie zwyczajnie wypominałam jak mogłam tak z nim zerwać i nie spałam po nocach bojąc się, że on się zabije. Kiedy on zwyczajnie chciał sobie o mnie zapomnieć spokojnie łażąc z inną. Koszmar. Bylam wtedy świeżo po maturze, ale to tym bardziej młoda osoba przeżywa takie rzeczy.