Liber miał romansować ze znaną piosenkarką?! Sylwia Grzeszczak była wściekła: "Nie jestem ze stali..."

Luna🌚 1 godz. temu

Mnie tylko zastanawia po co ci wszyscy celebryci wydają oświadczenia kiedy się rozstają? Czy oni mają jakiś obowiązek spowiadania się nam? To nie jest królewska para w monarchii żeby musiała takie rzeczy oznajmiać i się z tego tłumaczyć. Serio, zawsze mnie to dziwi.