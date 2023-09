Libero polskiej reprezentacji w siatkówce. Co wiadomo o Marii Stenzel? Kilka lat temu można było oglądać ją na YouTube Luki (FOTO)

hehe 43 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Andzelika w sumie biedna ... nie ma chyba ani jednej szczerej osoby wokol siebie nauczona okazywania uczuc zakupami, kocham cie to kupie ci mega drogi prezent... gdyby dostala gacie z peoco od meza na Swieta to by chyba uznala ze jej nie kocha.