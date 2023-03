Lil Masti chwali się nagą ciążową sesją, a internauci zwracają uwagę: "Tak NIE WYGLĄDA ciało w ciąży" (FOTO)

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ja nie mam żadnego zdjęcia z okresu ciąży, dla mnie nie ma w tym nic uroczego, żeby fotografować, no co jest pięknego w wielkim brzuchu? Pół biedy jak nie ma się rozstępów, biust, który nie jest taki, jak przed ciążą, i zmiana rysow twarzy. Eee...a załamywać rzeczywistość podrasowanynmi zdjęciami wyglądają komicznie. No ale oczywiście, co kto lubi😉