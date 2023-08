Lil Masti dziękuje ukochanemu za wsparcie i zdradza SZCZEGÓŁY PORODU: "Ariunia uzyskała punktów 10/10" (FOTO)

Bogusz opublikowała we wtorek serię zdjęć m.in. z Tomaszem, który trzymał córeczkę na torsie. Fotografie celebrytka opatrzyła czułym wpisem i podziękowała ukochanemu .

Dziękuję Ci, kochanie, za wszystko. Za to, że jesteś zawsze przy mnie, gdy Cię potrzebuję. Za wsparcie, za siłę, jaką mi dajesz i za Twoją miłość. Tomek był ze mną cały czas podczas porodu, przy tych lepszych i gorszych chwilach. Cały czas o mnie dbał, wspierał i zachowywał przy tym ogromny spokój - zaczęła.

Lil Masti zdradziła szczegóły porodu

Okazuje się, że Tomasz zachował spokój do ostatniej chwili . Gdy lekarze poinformowali o konieczności przeprowadzenia cesarskiego cięcia , ojciec Arii nie panikował i wspierał ukochaną.

Gdy dowiedzieliśmy się, że konieczne jest zrobienie natychmiastowego cięcia cesarskiego, spanikowałam , a on dalej zachowywał spokój, powtarzając mi, że wszystko będzie dobrze - dodała.

To był dzień przepełniony ekstremalnymi emocjami. Na szczęście wszystko skończyło się bardzo dobrze, a Ariunia uzyskała punktów 10/10. Pierwszą godzinę po narodzinach Aria spędziła wtulona w pierś tatusia. Pomimo że Tomek nie miał doświadczenia z małymi dziećmi, to od pierwszych chwil zajmuje się Arią, jakby robił to przez całe życie. Przewija, ubiera, nosi, kąpie, pielęgnuje. Kochanie, jesteś najlepszym tatusiem na świecie - podsumowała.