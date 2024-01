Lil Masti pochwaliła się METAMORFOZĄ. Internauci komplementują: "Młodziej o 15 lat" (FOTO)

Lil Masti przez ponad dwa lata była zwolenniczką krótkich fryzur , które czasami zastępowała różnorodnymi perukami. Dopiero w czwartek influencerka postanowiła przejść metamorfozę . W tym celu Aniela wybrała się do ekskluzywnego salonu fryzjerskiego w centrum Warszawy, który jest częstym wyborem wśród gwiazd. Celebrytka przedłużyła włosy i odświeżyła kolor . Efektem pochwaliła się na Instagramie.

Noworoczna metamorfoza włosów. Dajcie znać, co myślicie. Jezu, w ogóle nie mogę się przyzwyczaić . Tak długo miałam krótkie włosy, że patrzę na siebie i się nie poznaję. No ale chyba jest ładnie - powiedziała w opublikowanym nagraniu.

Lil Masti zmieniła fryzurę. Nie miała takiej od ponad dwóch lat

Lil Masti odniosła się również do funkcjonalności posiadania długich włosów przy wychowywaniu małego dziecka, które może za nie ciągnąć. Influencerka "uspokoiła" internautki i zadeklarowała, że będzie nosić kucyka .

Jeśli chodzi o funkcjonowanie z małym dzieckiem to ja wiem, dziewczyny, że nie będzie łatwo, bo mała będzie mnie chwytać za włosy, no ale to wiecie: kucyk. Sztos jest, nie mogę się przyzwyczaić i jakoś tak nie byłam przekonana, ale szok - dodała.