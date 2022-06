Lil Masti żałuje, że była SexMasterką? "Powiem moim dzieciom, że każdy popełnia błędy i ich mama też je popełniała" (WIDEO)

Dziś oficjalny profil SexMasterki już nie działa, jednak filmy nadal krążą po sieci. W rozmowie z Pudelkiem Lil Masti zapewnia, że będzie przygotowana na rozmowę na ten temat ze swoimi pociechami. O przeszłości porozmawia z nimi, kiedy będą w pełni świadome, co oznacza seksualność. Bogusz zapewnia, że w jej rodzinie seks i wszystko, co z tym związane, nie będzie tematem tabu. Oprócz tolerancji będzie chciała przekazać dzieciom, że masturbacja oraz seks nie są niczym nieodpowiednim.

Czeka mnie na pewno rozmowa, jak moje dzieci dorosną. Żeby one zrozumiały temat seksu, muszą być trochę starsze. Na pewno nie będę przedstawiać dzieciom, że seks to coś złego, że masturbacja to coś złego. To nie jest prawda, to nie jest temat tabu. W mojej rodzinie to na pewno nie będzie temat tabu.