Lili Antoniak przeszła plastykę brzucha. Pokazała efekty po 4 miesiącach od zabiegu. "Najlepsza decyzja" (WIDEO)

Najlepsze co można dla siebie zrobić to całkowicie siebie zaakceptować, a to nie jest łatwe i musi przyjść samo nagle. W wieku 38 lat dopiero zaakceptowałam siebie w pełni. Stało się to można by powiedzieć z dnia na dzień po latach niezadowolenia, kombinowania, wymyślania. To super uczucie i nie da się go kupić za żadne pieniądze świata. To wolność. Ostatnim etapem jest doprowadzenie włosów do zdrowia po latach odbywania na nich tortur. Szczęście że nie zrobiłam sobie żadnych bohomazow na ciele. Pozdrawiam i szczerze życzę wam dziewczyny zaznania tego uczucia jakim jest prawdziwa, całkowita akceptacja tego kim jesteście i jak wyglądacie.