Lili Antoniak z "Gogglebox" przeszła plastykę brzucha. Pochwaliła się efektami (FOTO)

Lili Antoniak zdecydowała się na plastykę brzucha

Robię plastykę brzucha na jesień, bo kiedyś widziałam swój pępek. Bo kiedyś, jak usiadłam, to nie miałam brzucha na kolanach. I dziękuję za wszystkie wiadomości 'wciągnie się'. Trzech chirurgów plastyków oglądało mój brzuch i niestety każdy powiedział, że ten pępek magicznie nie wróci kilka centymetrów do góry, tam, gdzie kiedyś był - poinformowała Lili Antoniak.

Lil Antoniak pokazała efekty po plastyce brzucha

Uczestniczka programu "Gogglebox..." po zabiegu pokazała zdjęcie ze szpitala i uspokoiła, że czuje się już lepiej, choć towarzyszył jej mały dyskomfort. Sam zabieg trwał cztery godziny. Kobietę zalała też fala wsparcia w komentarzach, w których przeczytamy: "odpoczywaj i wracaj szybko do zdrówka", "po operacji tak wyglądać bosko... wracaj szybko do zdrowia".

Wybrałam walkę o to, żeby dobrze czuć się w swojej skórze, chociaż nie było łatwo! Jestem z siebie dumna, bo plastyka brzucha dała mi ogromną motywację (do niej właśnie miałam cel schudnąć- u mnie wynik -11 kg, to dieta i ćwiczenia od kwietnia). Uwielbiam stawiać sobie cele do wykonania - tak mi się najlepiej działa. Nadal będę ćwiczyć, jak tylko dostanę zielone światło od pani doktor, bo wiem jak ruch jest ważny w żyćku i do tego was zachęcam - poinformowała w swoich mediach społecznościowych.